Winterprotocol voor daklozen maandag en dinsdag van kracht: ‘Onverantwoord om onbeschermd buiten te slapen’

Foto: Stichting Straatwijs

Omdat de gevoelstemperatuur maandag- en dinsdagnacht op -10 graden Celsius of lager ligt, heeft de gemeente Groningen het winterprotocol in werking gesteld voor dak- en thuisloze buitenslapers.

De winterregeling is bedoeld buitenslapers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van (extreme) kou. Het uitgangspunt is dat niemand op straat hoeft te slapen als de winterregeling actief is. Vanaf een gevoelstemperatuur van -10 graden Celsius of lager vragen de GGD en de gemeente aan hulpverleners om buitenslapers die geen gebruik willen maken van de (nacht)opvang toch naar binnen te begeleiden.

“In het kader van de uitvoering van de winterregeling verzoeken we iedereen met klem om actief uit te kijken naar buitenslapers”, schrijft de GGD Groningen maandagmiddag. “Probeer deze personen maximaal te motiveren om vannacht niet op straat te verblijven. Het is onverantwoord om zonder voldoende beschermingsmaatregelen buiten te slapen.”

Mensen kunnen voor de nacht terecht in de nieuwe winternoodopvang aan de Sontweg in Groningen. Volgens de GGD moeten buitenslapers zich bij voorkeur tussen 20.00 en 22.00 uur melden bij de winternoodopvang. Maar ook na 22.00 uur kunnen mensen worden opgevangen. De uitloop is tot uiterlijk 9.30 uur de volgende ochtend. De dagopvang aan de Spilsluizen 5 in Groningen is vanaf 10.00 uur weer geopend.