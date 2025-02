Wintergoud legt Stad geen windeieren: bijna dertien procent meer bezoekers in binnenstad tijdens feestdagen

Foto: Britt Gnodde

Van de zes grootste steden in Nederland was Groningen duidelijk een opvallende uitschieter qua bezoekers in de binnenstad tijdens de afgelopen feestdagen. Waar de andere grote Nederlandse stadscentra een daling zagen in het aantal bezoekers, kreeg Groningen er flink wat bij. Toch legde Groningen het, als het gaat om stijgende bezoekersaantallen af tegen onder meer Leeuwarden en Zwolle.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Bezoekers Index. De stad ontving in de laatste vijf weken van het jaar bijna dertien procent meer bezoekers in het centrum dan in 2022 en 2023. Dat is opvallend, want in de zes grootste steden van Nederland (waar Groningen ook bij hoort) daalde het gemiddelde aantal bezoekers van de stadscentra juist, gemiddeld met 0,7 procent.

De gemeente zou aan de onderzoekers hebben laten weten de stijging te wijden aan Wintergoud. De marketingcampagne rond het winterprogramma in Stad zou goed hebben gewerkt.

De 100 meest bezochte centrumgebieden in Nederland trokken in de laatste vijf weken van het afgelopen jaar gemiddeld slechts 5,6 procent meer bezoekers dan de jaren ervoor. Opvallend zijn middelgrote steden in de buurt van Stad. Zo trok Zwolle door de aanwezigheid van het Glazen Huis van 3FM eind november en in december 24,2 meer bezoekers dan het jaar ervoor. Ook Leeuwarden steekt Groningen naar de kroon, met 24,9 procent meer bezoekers in de binnenstad, vermeend door ‘succesvolle kerstmarkten en winterfairs’.