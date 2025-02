Willumsson en Peersman afwezig bij FC Groningen in duel tegen NEC

Foto Andor Heij: Brynjolfur Willumsson

FC Groningen moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NEC doen zonder aanvaller Brynjólfur Willumsson en verdediger Marvin Peersman.

Peersman is langere tijd uitgeschakeld, want hij liep in de wedstrijd tegen Heracles een breuk op in zijn middenvoetsbeentje.

Willumsson raakte afgelopen weekeinde geblesseerd in het duel tegen Sparta. De wedstrijd tegen NEC komt nog te vroeg voor de IJslander.

Eerder dit seizoen verloor FC Groningen in Nijmegen met 6-0 van NEC en de ploeg van trainer Dick Lukkien heeft dus wat recht te zetten. NEC staat elfde in de eredivisie met 24 punten uit 20 wedstrijden. FC Groningen is vijftiende met 21 uit 21.

FC Groningen – N.E.C. begint zaterdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.