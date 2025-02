Wijnactie levert bijna 7.000 euro op voor Leergeld Groningen

De wijnactie van Lions Club Groningen Haren heeft in de laatste weken van vorig jaar 6.994 euro opgeleverd. Het geld komt ten goede aan de stichting Leergeld Groningen.

De Lions Club houdt aan het einde van elk jaar een wijnactie. Leden van de club bezoeken in het najaar een horecagroothandel waar ze verschillende wijnen proeven. De wijnen die als beste uit de bus komen, worden ingekocht, waarna de flessen bij de leden van de Lions Club gekocht kunnen worden. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel. “Met het geldbedrag dat we hebben opgehaald, kunnen er nog meer kinderen in de gemeente worden geholpen met de aanschaf van leermiddelen, sportspullen en andere benodigdheden”, zo stelt de Lions Club.

De stichting Leergeld Groningen helpt jaarlijks ongeveer 4.000 kinderen uit zo’n 2.500 gezinnen om mee te kunnen doen. Behalve hulp bij de aanschaf van schoolspullen, gaat het bijvoorbeeld ook om fietsen en laptops.