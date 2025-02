Wethouder voelt urgentie bij verbeteren woningen Menadostraat: “Ik ben hier hard mee bezig”

Foto: Google Maps

In april moet duidelijk zijn hoe woningen en de omgeving in de kop van de Indische Buurt verbeterd kunnen worden. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Bewoners in dit deel van de stad zetten zich al tijden in voor een betere buurt. De huurders hebben namelijk last van schimmel, vocht, kou en ongedierte in hun woningen. Aan de woningen is lang te weinig aan onderhoud gedaan door de verhuurder, zo stellen de bewoners. Hans de Waard van de SP: “De Indische Buurt wordt meegenomen in de wijkvernieuwing. Grote delen van de wijk worden aangepakt door de corporaties waardoor veel woningen verbeterd zullen worden. Dat is heel positief. Maar bewoners van de Menadostraat weten niet waar zij aan toe zijn. Zij weten niet wat er met hun woningen gaat gebeuren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Gezien de staat van woningen zou je stevige ingrepen willen doen”

Van Niejenhuis: “Bij dit onderwerp gaat het echt ergens over. We hebben een tijdje geleden uitgesproken dat er aan de kop van de Indische Buurt iets moet gebeuren. Vorig jaar ben ik in een viertal woningen geweest in verschillende straten in de wijk. Ik heb toen zelf geconstateerd dat er echt wel wat nodig is qua onderhoud. Woningcorporaties geven dat ook aan. Zij doen gestructureerd onderhoud, maar eigenlijk zou je gezien de leeftijd en staat waarin de woningen zich bevinden, stevigere ingrepen willen doen.”

“Ingewikkeld gesprek”

In de Indische Buurt zijn een aantal woningcorporaties actief. “We hebben als gemeente en corporaties samen het initiatief genomen om bij elkaar te gaan zitten en uit te gaan spreken wat we met elkaar willen gaan doen om de situatie te verbeteren. Dat is best een ingewikkeld gesprek. Want dan heb je het ook over de warmtevoorziening, over de openbare ruimte, het toepassen van sloop-nieuwbouw of ga je toch renoveren? Daar moet je het goed met elkaar over hebben. Voor de Indische Buurt zijn nog geen plannen getekend. Dat willen we straks met bewoners gaan doen.”

“Ik voel de urgentie”

Van Niejenhuis verwacht deze stap van april te kunnen gaan zetten: “We denken dat we als gemeente en corporaties dan voldoende van elkaar weten wat er wel en wat er niet kan. We willen voorkomen dat we met plannen en ideeën naar buiten treden, waarbij uiteindelijk blijkt dat we die niet waar kunnen maken. Vanaf april willen we met bewoners en organisaties in gesprek om samen, door middel van een open-plan-proces, zoals we ook bij Meerstad hebben gedaan, samen te gaan werken aan de kop van de Indische Buurt. Daarnaast wil ik benadrukken dat de urgentie, die de SP en de PvdA op tafel leggen, dat ik die ook voel. Ik ben hier heel hard mee bezig om hier verder mee te komen.”