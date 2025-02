Wethouder scheldt parkeerboetes Maartenshof kwijt: “Vervelend dat het zo gelopen is”

Foto: Zorggroep Groningen

Tientallen medewerkers van verpleeghuis Maartenshof zijn onlangs bekeurd vanwege problemen met het parkeersysteem. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer betreurt de situatie en heeft het Noordelijk Belastingkantoor opgeroepen om coulance toe te passen.

Sinds 2023 geldt in de wijk Hoornse Meer, waar Maartenshof staat, betaald parkeren. “Het is een verpleeghuis waar veel zorgpersoneel en fysiotherapeuten werkzaam zijn”, vertelt raadslid Etkin Armut van het CDA. “Medewerkers moeten hun kenteken omslachtig aanmelden via de bezoekersapp van de gemeente. Die is eigenlijk niet gemaakt voor zoveel mensen tegelijk. Het resulteert in onterechte boetes omdat de app kan blokkeren en collega’s elkaar per ongeluk afmelden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Ons voorstel is minder handhaving”

Partij voor het Noorden sluit zich hierbij aan. Leendert van der Laan vraagt als tijdelijke oplossing om minder handhaving: “Wat wij als gemeente zelf kunnen regelen is hoe vaak er gecontroleerd worden. Daarom is ons voorstel om het qua handhaving iets te temperen, en je niet elke dag een plek gaat controleren. Daarnaast vragen wij ons af of er niet een vriendelijkere systeem bedacht kan worden van de bezoekerspas.”

Wethouder Philip Broeksma: “Einde aan parkeeroverlast”

Volgens Broeksma is de situatie uniek. In opdracht van de gemeenteraad is voor de situatie bij Maartenshof gezocht naar een maatwerkoplossing. Dat wil zeggen dat de oplossing nergens anders in de gemeente wordt toegepast. “In de wijk Hoornse Meer was sprake van parkeeroverlast”, vertelt de wethouder. “Bewoners klaagden hier over. Geparkeerde auto’s van medewerkers van Maartenshof, maar ook vreemdparkeerders, droegen bij aan de overlast. Met het raadsvoorstel, dat in 2021 is aangenomen, is besloten dat in de wijk betaald parkeren werd ingevoerd. Inmiddels is duidelijk dat, door deze invoering, er een einde is gekomen aan de parkeeroverlast.”

Onvoldoende parkeerplaatsen

Maartenshof heeft echter onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor alle medewerkers. “Met Maartenshof hebben we gezocht naar een maatwerkoplossing om te voorkomen dat de overlast in de wijk terugkeert en het zorgcentrum tegelijkertijd duurzaam bereikbaar blijft. Maartenshof is blij met de oplossing die er nu ligt”, aldus Broeksma.

“Gaat om zeshonderd kentekens”

Broeksma zegt dat Maartenshof een speciaal geval is: “Het gaat niet om vijf of tien kentekens, maar om ruim zeshonderd. Dat past niet in de standaard software die wij als gemeente gebruiken, tenzij je daar op een creatieve manier mee omgaat. Alles is samengevoegd op één vergunning, om het gebruik te vereenvoudigen. In de basis werkt de vergunning goed. Maar er doet zich wel een aantal gebruikersproblemen voor. Als oplossing heeft Maartenshof nu een wijziging van de inloggegevens doorgevoerd om er voor te zorgen dat alleen medewerkers de vergunning nog kunnen gebruiken. Na deze wijziging zijn er teveel foutieve inlogpogingen gedaan, waardoor de parkeervergunning vergrendeld raakte. Op dat moment reed de scanauto langs en werd geconstateerd dat medewerkers niet aangemeld waren.”

“Coulance toepassen”

Maar dat is niet het enige probleem. “Het komt ook voor dat medewerkers elkaar per ongeluk afmelden. Als ze inloggen komen ze op een scherm terecht met de meest recente reservering, en daar kun je makkelijk een fout maken. Daar zijn boetes voor uitgeschreven, die bij het Noordelijk Belastingkantoor liggen. Wij gaan het NBK verzoeken om bij deze boetes coulance toe te passen. We vinden het namelijk erg vervelend dat het zo gelopen is. We zitten niet te wachten op boetes, we zitten te wachten op gedragsverandering.” Met gedragsverandering doelt Broeksma op het mobiliteitsplan dat Maartenshof heeft opgesteld, waarbij medewerkers aangemoedigd worden om op een duurzame manier naar hun werk te komen.

“Gesprek met softwareleverancier”

Om in de toekomst problemen te voorkomen wil de wethouder een aantal zaken gaan doen. “Goede communicatie is belangrijk wanneer inloggegevens veranderen. Daar willen we bij assisteren. Daarnaast gaan we als gemeente het gesprek aan met de softwareleverancier om een update door te voeren zodat het beginscherm er anders uit komt te zien, waardoor het minder vanzelfsprekend wordt dat collega’s elkaar afmelden.”

Wat betreft handhaven is Broeksma voorzichtig. “Ga er vanuit dat elke parkeerplaats, waar betaald parkeren geldt, minimaal één keer per dag wordt gecontroleerd, meestal vaker.” Daarmee zegt de wethouder dat hij niet tegemoet komt aan de wens van Partij voor het Noorden.