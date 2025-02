Wethouder doet oproep: “Heb je te maken met wanpraktijken van je verhuurder? Meld je”

Foto via Google Maps - Streetview

Huurders die te maken hebben met wanpraktijken van verhuurders doen er verstandig aan zich te melden bij het meldpunt van de gemeente of bij Steunpunt Huren. Die oproep doet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen.

Aanleiding zijn mogelijke wanpraktijken in een appartementencomplex aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel. De fractie van de PvdA, SP en CDA hadden hier vragen over gesteld. PvdA-raadslid Rico Tjepkema: “In dit complex ervaren veel huurders overlast. Dan heb je het bijvoorbeeld over een pakketpunt dat geopend is in het complex, je hebt het over ongewenste personen in het gebouw, achterstallig onderhoud en intimidatie door de verhuurder. Allemaal praktijken die niet oké zijn. Wij vinden het als fracties belangrijk dat we in deze situaties naast de huurders gaan staan. En mocht het nodig zijn, tegenover de verhuurder. Het is ook niet voor de eerste keer dat de verhuurder dit gedrag laat zien. Vorig jaar hebben we vragen gesteld over een ander gebouw in de stad. Wat ons betreft is het tijd dat Holland2Stay deze fratsen beëindigd. Wij willen graag weten of zich huurders bij de gemeente gemeld hebben en in hoeverre het college daar op kan acteren.”

Eén melding binnengekomen

Van Niejenhuis zegt dat bij dergelijke situaties het belangrijk is dat ze gemeld worden. “Wij vragen ook altijd, als we in de raad over dit onderwerp spreken, aan mensen om zich te melden bij de gemeente of bij Steunpunt Huren, als ze problemen ervaren. In dit geval is er maar één melding bij ons binnengekomen vanuit dit gebouw in de afgelopen maanden. De melding die gedaan is, die was niet duidelijk. We hebben om meer informatie gevraagd, maar daar is niet meer op gereageerd. Dat betekent dat wij als gemeente dan onvoldoende gronden hebben om onze handhaving daar op te richten. We moeten tenslotte als gemeente keuzes maken in wat we wel en niet doen. Doen we reguliere controles of zetten we mankracht in op deze specifieke melding? Uiteraard houden we het in de gaten.”

Oproep

Wel doet Van Niejenhuis een nadrukkelijke oproep: “Mensen die problemen ervaren met hun verhuurder, en klachten hebben, meld je bij het meldpunt van de gemeente of ga naar Steunpunt Huren. Laat weten wat er aan de hand is. Dan weten wij of de politie er naar toe moet, of woontoezicht, of een andere organisatie.”