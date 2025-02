Wethouder betreurt het dat mkb’er in bevingsgebied onvoldoende bekend zijn met regelingen

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel betreurt het dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die wonen en werken in het bevingsgebied, onvoldoende bekend zijn met regeling die juist voor hen zijn opgezet. Jongman zegt de situatie in de toekomst te willen verbeteren.

De fracties van de PvdA en de ChristenUnie hadden vragen gesteld over de kwestie naar aanleiding van onderzoeken van kennisplatform leefbaar en kansrijk Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen en een onderzoek van Gronings Perspectief. Joren van Veen van de PvdA: “De onderzoeken, die over de hele provincie gaan, scheppen geen positief beeld. Ze laten zien dat ondernemers lange tijd een vergeten groep zijn geweest, waarbij de gaswinningsproblematiek heeft geleid tot onzekerheid en stress. Ook omdat er sprake was van stapeling. Enerzijds hun bedrijf waar ze zich zorgen over maken, maar tegelijkertijd wonen zij ook in het bevingsgebied. Extra schrijnend is dat zij vaak slechts beperkt bij de overheid terecht konden komen als ze in de knel zaten. Het onderzoek beschrijft wel dat er verbetering is, maar de onderzoekers vragen zich ernstig af of wij als overheid wel scherp hebben om wie het allemaal gaat. Of dat we misschien alleen het topje van de ijsberg zien. Wij willen daarom van het college weten hoe zij de situatie voor de ondernemers in onze gemeente duiden. En of zij, met de aanbevelingen uit dit rapport, kan blijven helpen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Als ondernemer wil je graag ondernemen”

Jongman: “We hebben kennis genomen van deze rapporten. Wat wij lezen is voor ons herkenbaar. Als ondernemer wil je graag ondernemen. Je wilt daar mee doorgaan. Het is daarom van belang dat er goede hulp en ondersteuning wordt geboden. Hoe we dat het beste kunnen doen, dat vergt onderzoek en ook overleg met de andere partners die hierbij betrokken zijn, zoals de NCG, IMG en het Rijk.”

“Vanuit de provincie is er een mkb-programma opgestart”

Omdat het rapport afgelopen week is gepresenteerd, en het nog niet volledig bestudeerd is, wil de wethouder er daarom later, in een schriftelijke reactie, met een uitgebreid antwoord op terug komen. Wel wil Jongman nog een aantal dingen meegeven: “Als ondernemers onbekend zijn met regelingen en ondersteuning en niet weten hun weg te vinden, dan betreuren wij dat. Wij willen er wel op wijzen dat er een mkb-programma vanuit de provincie is opgestart. Mkb-consulenten maken onderdeel uit van dit programma. Zij kunnen ondernemers begeleiden en ook kunnen helpen bij schadeherstel en versterking of de toekomst van hun bedrijf. Meer informatie is te vinden op de website mkbprogramma.nl.”

“Het goede gaan doen”

Jongman vertelt verder dat men bij dit onderwerp niet langs de zijlijn staat toe te kijken: “We zijn er echt mee bezig. Wij willen zeker hierin van betekenis zijn. Ik heb ook verschillende ondernemers gesproken. Maar om dit programma nog beter bij hen onder de aandacht te brengen, willen we eerst het onderzoek goed bestuderen, zodat we met elkaar het goede, wat we willen en wat we beogen voor de ondernemers, kunnen doen.” De PvdA en de ChristenUnie geven aan dat de ondernemers behoefte hebben aan duidelijkheid. De wethouder geeft aan dat ze binnen twee weken met een uitgebreide reactie zal komen.