Westerhaven wil prettige verblijfsplek worden: “Gebied waar altijd iets te doen is”

Op de Westerhaven stond een busje waarin geliefden op de foto konden. Foto: ingezonden

Winkelgebied Westerhaven heeft zich dit jaar als doel gesteld om een prettige verblijfsplek te worden. Een plek waar altijd iets te doen is. Dit weekend werd alvast de toon gezet met een Valentijnsactie.

“Het was gisteren een groot succes”, vertelt Fokko Schepel van de winkeliersvereniging. “We hadden een oldtimer Volkswagenbusje op de Westerhaven staan waarin geliefden gratis op de foto konden. Ze kregen de foto geprint mee. Er was een mevrouw die wensen kalligrafeerde. Kalligrafie is heel mooi kunnen schrijven. Daarnaast zijn er zo’n zeshonderd doosjes met bonbons uitgedeeld. Bezoekers konden meedoen aan een prijsvraag waar we morgen de winnaars van bekendmaken. Er was ook een waarzegster.”

Waarzegster

De waarzegster had niet alleen goed nieuws. “Aanvankelijk stond ze buiten, maar omdat het gisteren vrij fris was, is ze op een gegeven moment vanuit een van de winkels gaan werken. De eigenaresse besloot om mee te doen. Zij kreeg te horen dat ze dit jaar niet gelukkig zal zijn in de liefde, maar dat haar bedrijf wel goed zal lopen. Dat was even een teleurstelling. Maar uiteindelijk hebben we gisteren veel enthousiaste en positieve reacties gehoord naar aanleiding van ons initiatief.”

“Aan het eind van het jaar wordt de Westerhaven vergroend”

De bedoeling is dat er in het winkelgebied vaker evenementen worden gehouden. Winkelcentrum Westerhaven werd in 2001 geopend. “Als we terugblikken op de afgelopen twee decennia, dan kunnen we concluderen dat de bezetting van de winkelruimtes altijd goed is gebleven. Sinds 2016 is het er flink drukker geworden door de komst van de Primark. Wat we echter zien is dat bezoekers heel doelgericht komen. Daarom willen we er graag een verblijfsgebied van maken, waar het aangenaam vertoeven is, zodat mensen langer blijven. En er gaan ook mooie dingen gebeuren. Aan het eind van dit jaar wordt de Westerhaven vergroend. Naast planten en struiken komen er zitplaatsen en speelplekken. Met de transformatie van het Stripmuseum tot een fietsenstalling hopen we het aantal fietsers in het winkelgebied fors te verminderen.”

Voor ieder wat wils

En daar hoort ook het organiseren van evenementen bij, zoals markten en concerten. Het idee is dat er voor ieder wat wils moet zijn. De ontwikkeling van winkelgebied naar verblijfsgebied is te zien op meer plekken, zoals op en rond de Grote Markt. Ook in andere steden is deze ontwikkeling gaande. De algehele tendens is dat de logistieke functie van winkels minder belangrijk is geworden. De behoefte aan een servicefunctie, waarbij het draait om inspiratie en beleving, is echter flink gegroeid. In veel steden is hier te laat op ingespeeld. Schepel: “Qua winkelaanbod is het bij ons prima. We zien veel belangstelling. Maar we willen graag wat extra’s aanbieden. Daardoor slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds trekken we mensen die specifiek voor een winkel komen en die daarna blijven hangen omdat het gezellig is. Anderzijds trekken we met de evenementen mensen die daardoor wellicht ook een winkel bezoeken.”

“Sinds de opening van de zuidelijke ringweg is het weer drukker bij ons”

De ondernemersvereniging vindt het ook een goed moment om nu de handschoen op te pakken: “De afgelopen jaren is er druk gewerkt aan de zuidelijke ringweg. Afgelopen jaar was de oproep om niet met de auto naar Groningen te komen. Sinds afgelopen herfst is dit project afgerond. Dat merken we, want het is sindsdien veel drukker bij ons. Ik zie ook weer gezichten van mensen die ik een tijdlang niet heb gezien. De afgelopen jaren zijn zij wellicht in Leek, Zuidhorn of Bedum geholpen. Maar ons aanbod is diverser. Daarom moeten we ons blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang.”