Werkzaamheden Linnaeusplein bijna klaar, vlonder en verlichting laten nog even op zich wachten

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen laat weten dat de werkzaamheden op het Linnaeusplein bijna zijn afgerond. Maar twee belangrijke onderdelen ontbreken nog: de aanleg van een vlonder en verlichting. De gemeente wil later dit jaar gaan kijken hoe het verder moet met deze plannen.

Op de hoek van de Gorechtkade is gesnoeid en een extra wandelpad aangelegd. Er zijn gemetselde zitplekken gemaakt en het looppad langs de kade is opgehoogd. Verder zijn extra groenvakken in de stoep toegevoegd.

Deze week worden de bouwhekken en keten verwijderd. Afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt binnenkort de beplanting aangelegd. Waarschijnlijk zijn alle werkzaamheden eind februari klaar.

Vlonder en verlichting ontbreken

Er ontbreken nog een aantal zaken die in eerdere ontwerpfasen van de herinrichting wel aanwezig waren: een vlonder en verlichting aan de kadewand.

Dat de verlichting er voorlopig niet komt was al eerder bekend. Het was de bedoeling dat deze in de bogen van de kadewand zou komen. Maar uit onderzoek blijkt dat het aanbrengen van dit type verlichting niet mag, omdat vleermuizen hier last van hebben. Daarom loopt nog steeds een onderzoek naar welke verlichting eventueel wel geschikt is.

Een misschien nog wel groter ontbrekend deel is de geplande vlonder. Een vergunning voor dit bouwwerk is niet goedgekeurd. “De kadewand is een speciaal object en het huidige ontwerp past daar niet goed bij”, schrijft de gemeente daarover. Daarom wordt in de loop van dit jaar bekeken of een nieuw ontwerp mogelijk is, zodat de vlonder toch nog gebouwd kan worden.

Ten slotte was het de bedoeling dat het wegdek van het Linnaeusplein vorig jaar al aangepakt zou worden. Het gedeelte tussen de Zaagmuldersweg en de Gorechtkade is in slechte staat en aan vervanging toe. De gemeente besloot vorig jaar de werkzaamheden uit te stellen naar 2025 om de overlast te beperken. Deze werkzaamheden worden, als het goed is, in maart van dit jaar uitgevoerd.