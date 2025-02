WerkPro gaat praten met omgeving over komst daklozenopvang naar oud-Century pand

Het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Foto: Google Maps

WerkPro organiseert komende donderdagavond een informatiebijeenkomst in de W.A. van Lieflandschool over de komst van de zogenoemde ‘Social Business Hub’ in het voormalige pand van Auto Century aan de Paterswoldseweg. De organisatie wil in gesprek gaan met de omgeving over de komst van onder andere een dagopvang en andere activiteiten voor (ex-)daklozen en verslaafden in het pand.

Bezoekers krijgen tijdens de bijeenkomst meer uitleg over de verhuizing en kunnen vragen stellen. WerkPro verhuist naar het pand vanaf het Damsterdiep en het Eemskanaal vanwege de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens. De organisatie maakte vorige maand bekend te kiezen voor het Century-pand, nadat een verhuizing naar Ulgersmaborg niet doorging.

De komst van de opvang zorgt voor onrust in de buurt. Bewoners voelen zich onvoldoende geïnformeerd en maken zich zorgen over mogelijke overlast en de leefbaarheid in de wijk. WerkPro erkent deze zorgen in de uitnodiging: “De ervaring leert dat de omgeving hinder kan ondervinden van met name de doelgroep van Het Twaalfde Huis, bijvoorbeeld door onbegrepen gedrag.” Daarom worden maatregelen genomen, zowel op het terrein als in de omgeving, om overlast zoveel mogelijk te beperken.

De bijeenkomst van donderdag is bedoeld om, samen met omwonenden en omliggende bedrijven, te werken aan een zogenoemd ‘dynamisch veiligheidsplan’. Vragen en aandachtspunten van omwonenden, instellingen en bedrijven worden hierin meegenomen.

De bijeenkomst in de W.A. van Lieflandschool vindt donderdagavond plaats van 19.00 tot 20.30 uur. Wie er niet bij kan zijn, kan vragen stellen door te mailen naar WerkPro. Het e-mailadres is te vinden op deze site.