Werknemers IKEA in Stad leggen deze zaterdag opnieuw het werk neer

Foto Olivier Steppé, Staking bij Ikea

Tussen de 50 en de 100 werknemers en FNV-leden van IKEA in Groningen leggen deze zaterdag het werk opnieuw een dag lang neer.

De IKEA-werknemers leggen voor de tweede keer deze maand het werk neer. Vorige week dinsdag werd (zie onderstaande video) het werk ook vierentwintig uur lang neergelegd. Bij IKEA-filialen in Heerlen, Utrecht, Delft en Haarlem vonden ook stakingen plaats.

Vakbond FNV laat weten dat er, ondanks de acties, nog steeds geen nieuwe cao is bij IKEA Nederland. “De directie houdt halsstarrig vast aan een graatmagere loonsverhoging van 2,4 procent”, zegt Danielle Wiek, bestuurder van FNV Handel. “Dat is ver onder het niveau van de inflatie. Daarmee zou de koopkracht van de werknemers achteruitgaan. Dat accepteren we natuurlijk niet. Deze mensen moeten ook gewoon de boodschappen kunnen blijven betalen.”

FNV eist een loonsverhoging van zeven procent en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Volgens de vakbond blijven werknemers van IKEA actievoeren tot er een fatsoenlijk cao-bod op tafel ligt. “Wij zijn altijd bereid om te praten, maar er moet echt wel geld bij”, besluit Wiek. “De werknemers van IKEA zetten zich keihard in voor hun bedrijf. Daar hoort gewoon een goed salaris en goede arbeidsomstandigheden bij.”