Werk aan Kwinkenplein, Kreupelstraat, Sint Walburgstraat en Kattenhage moet komende zomer beginnen

Het vernieuwde Kwinkenplein - Impressie via Gemeente Groningen

Als de gemeenteraad het er mee eens is, begint de herinrichting van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat, de Sint Walburgstraat en de Kattenhage nog deze zomer. Er komt meer groen, bredere fietspaden en meer ruimte voor voetgangers en mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomer van volgend jaar klaar zijn.

Een overzicht van de herinrichting van het gehele gebied

De grootste verandering is de aanleg van een nieuwe, veilige fietsroute van de Maagdenbrug naar de Grote Markt. Fietsers krijgen een centrale plek met aparte rijbanen, gescheiden door een groene strook met bomen. Dit maakt het veiliger en overzichtelijker, vooral op drukke punten zoals het Kwinkenplein.

Voor voetgangers wordt het gebied een stuk prettiger. Smalle trottoirs worden verbreed en er komen minder obstakels op de stoep. Daarnaast worden er geleidestroken aangelegd voor blinden en slechtzienden, zodat zij zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Het Kwinkenplein in de nieuwe situatie

Meer groen: negen nieuwe bomen en beplanting

Een opvallende verandering is de vergroening van het gebied. In totaal worden er 9 nieuwe bomen geplant, onder andere op het Kwinkenplein en bij het Sint Walburgpleintje. Stukken asfalt maken plaats voor plantvakken, bloemen en struiken. Dit zorgt niet alleen voor een mooiere uitstraling, maar helpt ook tegen hittestress en verbetert de afvoer van regenwater bij zware buien.

Autoluw: minder verkeer, meer rust

De binnenstad wordt autoluw, wat betekent dat er minder auto’s mogen rijden. De straten blijven bereikbaar voor bewoners, mensen die moeten laden en lossen, taxi’s en hulpdiensten. Ook blijft het mogelijk om iemand snel af te zetten of op te halen, bijvoorbeeld bij het gemeentekantoor.

Doordat er minder auto’s rijden, wordt het rustiger en veiliger. Auto’s zijn in de toekomst echt “te gast” en moeten hun snelheid aanpassen. Dit zorgt voor minder drukte en schonere lucht.

De Kreupelstraat in de nieuwe situatie

Beter parkeren voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking komen er meer gehandicaptenparkeerplaatsen. Langs het gemeentekantoor in de Kreupelstraat komen zes ruime parkeerplekken. Ook in de buurt van de Grote Markt komen extra plekken. Dit maakt het makkelijker voor mensen die minder mobiel zijn om dicht bij hun bestemming te parkeren.

Sint Walburgpleintje wordt een groene rustplek

Het Sint Walburgpleintje, dat nu vooral verhard is, verandert in een groene rustplek. Er komt een grote nieuwe boom, gevarieerde beplanting en bankjes om even uit te rusten. Ook kinderen kunnen hier spelen, dankzij speelse stapstenen en een veilige, autoluwe omgeving.

De Sint Walburgstraat in de nieuwe situatie

Wat verdwijnt er?

Sommige dingen verdwijnen om ruimte te maken voor vergroening en veiligheid. Zo wordt het haaks parkeren op het Kwinkenplein afgeschaft. Dit maakt het overzichtelijker voor fietsers en voetgangers. Ook komen er minder parkeerplaatsen op straat, maar dit wordt deels gecompenseerd met plekken in de buurt of in parkeergarages.

Planning

De komende periode wordt het plan technisch verder uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat de werkzaamheden begin deze zomer starten en ongeveer een jaar duren. Dat betekent dat de herinrichting naar verwachting medio 2026 klaar is. Eerst wordt het Kwinkenplein aangepakt, omdat dit belangrijk is voor de nieuwe oost-west fietsverbinding.

Na de herinrichting van deze straten gaat de gemeente verder. In het voorjaar van 2025 start de planvorming voor de herinrichting van de Oude Ebbingestraat. Hierover komt later dit jaar een apart voorstel.