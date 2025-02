Wensambulance Noord Nederland brengt recordaantal wensen in vervulling

De stichting brengt een andere wens in vervulling (foto: Wensambulance Noord-Nederland)

Wensambulance Noord Nederland heeft in 2024 een recordaantal wensen in vervulling gebracht. De stichting vervulde maar liefst 136 wensen, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.

Ook dit jaar helpt de wensambulance terminaal zieke inwoners van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij het vervullen van hun laatste wens. Vaak gaan deze mensen naar een bijzondere plek of evenement om op deze manier een speciale dag te ervaren.

Uitvaart

Maandagmiddag werd de wens van een 69-jarige vrouw, wonende in een verpleeghuis in Assen, in vervulling gebracht. De wensambulance bracht haar naar de uitvaart van haar echtgenoot bij het crematorium aan het Hoendiep in Groningen.

Mevr(69) verblijvend in Verpleeghuis Anholt #Interzorg, kon vanmiddag toch bij de uitvaart van haar echtgenoot aanwezig zijn. De plechtigheid vond plaats DELA Hoentocht – Crematorium #Groningen. Angela en Klary verzorgden deze wens. pic.twitter.com/YRN2CGvyyr — Wensambulance Noord Nederland (@wensambulancenn) February 24, 2025



Vrijwilligers

Wensambulance Noord-Nederland bestaat sinds 2017 en is ondertussen flink gegroeid. De stichting heeft haar eigen ambulance en zo’n zeventig vrijwilligers. Zij werken in het dagelijks leven veelal als ambulancechauffeur of als verpleegkundige/verzorgende.