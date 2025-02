Weekend vooral bewolkt met kans op ochtendmist, lente klopt na dinsdag op de deur

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het zijn vooral wolkenvelden die het komende weekend de boventoon voeren. Er is op beide weekenddagen kans op mist of nevel in de ochtend, in de middag kan de zon zich wat laten zien. Pas verderop in de komende week klopt de lente weer aan de deur met 15 graden in zicht op de thermometer.

Door Johan Kamphuis

Woensdag zijn er hardnekkige wolken en is er eerst kans op nevel of een mistbank. Later op de dag wordt de wolkendeken dunner en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 8 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar zondag liggen de minima rond of iets onder het vriespunt. Dan is er opnieuw kans op mist, die ook zondagochtend kan blijven hangen. Daarna zijn er hardnekkige wolkenvelden die mogelijk de hele dag stand houden. Mocht het gaan opklaren, dan is de kans daarop voor later op de dag het grootst. Het blijft droog en het wordt 7 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Maandag trekken er uitgestrekte wolkenvelden over ons gebied. Het blijft droog en het wordt 8 of 9 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 4. Dinsdag wordt het 10 en woensdag 11 tot 12 graden. Er zijn hardnekkige wolken, maar soms kan de zon ook even doorbreken. Beide dagen blijft het overwegend droog, een licht buitje daar gelaten.

Later in de week komt zelfs de 15 graden in zicht, met waarschijnlijk ook nog eens een grotere rol voor de zon. Als dat spoorboekje kloppend is te krijgen, klopt de lente aan de deur!