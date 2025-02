‘We zijn zelf het medicijn’: Nieuwe campagne van GGD voor gezonde leefstijl tegen dementie

Een gezonde leefstijl kan de kans op dementie verkleinen. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne “We zijn zelf het medicijn” van de GGD Groningen en het Alzheimer Centrum Limburg van de Universiteit van Maastricht.

De campagne is maandag van start gegaan en wordt geheel 2025 onder de aandacht gebracht via posters, folders, nieuwsberichten en social media.

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe en wat veel mensen niet weten volgens de GGD, is dat je met een gezonde leefstijl je hersenen gezond kan houden. Dat verkleint de kans op dementie aanzienlijk.

“Hoe eerder je hiermee begint, hoe beter”, schrijft de GGD Groningen. “Zelfs rond je 40e is het slim om gezonde keuzes te maken. Denk aan gezond eten, voldoende bewegen, nieuwsgierig blijven en goed zorgen voor je hart.”

De campagne wordt ook fysiek afgetrapt met evenementen. In onze gemeente is er komende maandagmiddag zo’n moment in Forumbibliotheek in Haren van 15:00 tot 16:00 uur. Tijdens kick-off bijeenkomsten krijgen mensen meer informatie en materialen om in de eigen omgeving aandacht te vragen over het onderwerp.