Waterskaap grijpt naar laatste strohalm bij rechtbank, krakers willen in hoger beroep kunnen gaan

Foto: Joris van Tweel

De krakers van Waterskaap, de voormalige waterzuivering aan de Zuiderweg in Hoogkerk, stonden dinsdagmiddag opnieuw in de rechtbank aan het Guyotplein. Via een zogenaamd ‘executiegeschil’ proberen de krakers te voorkomen dat ze voor komende maandag weg moeten zijn uit het gebouw.

De rechtbank bepaalde vorige week donderdag dat de krakers voor morgen (woensdag) zouden moeten vertrekken uit het gebouw. Maar de krakers lieten het daar niet bij zitten. Via een zogenaamd ‘exuctiegeschil’ probeerden de krakers dinsdagmiddag om de uitzetting, die door Noorderzijlvest werd opgeschoven naar aanstaande maandag, alsnog voor enige tijd te voorkomen.

“We hebben het gerechtshof gevraagd om dit hoger beroep te behandelen als turbospoedappèl, waardoor de normale termijnen voor de behandeling daarvan komen te vervallen”, vertelt Jan, één van de krakers achter Waterskaap. “Maar dat verzoek is afgewezen, omdat de motivering van het oorspronkelijke vonnis van vorige week nog niet binnen is. Daarom starten we nu een executiegeschil, waarin we de rechter vragen om het vonnis wat er nu ligt op te schorten, totdat deze motivering bekend wordt gemaakt.”

De uitspraak in het executiegeschil van dinsdag wordt komende donderdag of vrijdag verwacht. Als de krakers gelijk krijgen, mag de ontruiming van Waterskaap niet plaatsvinden, totdat de motivatie van de rechtbank in het oorspronkelijke kort geding er is.

Krakers blijven optimistisch

De motivatie van de rechtbank van het vonnis van vorige week, waarin de krakers in het ongelijk werden gesteld, kan nog ruim een week op zich laten wachten. De krakers willen voorkomen dat ze voor die tijd al op straat staan. “Voor elke dag na zondag waarop we niet zijn vertrokken, krijgen we honderd euro boete. Wij willen gewoon in hoger beroep kunnen gaan, dat is toch normaal?”

Vooralsnog houden de krakers van Waterskaap de moed er goed in, vertelt Jan: “Het was weer een mooie opkomst. Er waren niet zoveel mensen als vorige week, maar toch waren er weer veel mensen bij vanmiddag om ons te steunen.” Volgens Jan wordt bij Waterskaap nog niks ingepakt voor een eventueel vertrek uit het pand: “We zijn zelf een beetje aan een grote schoonmaak begonnen. Als we winnen, ziet alles er dan weer netjes uit!”

Waterschap bereidt zich voor op ontruiming

Waterskaap is een voormalig bedrijfsgebouw aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Het gebouw deed vroeger dienst als afvalwaterzuivering voor omliggende fabrieken. Sinds 2023 is het in gebruik door krakers. Zij hebben het gebouw ingericht als woonruimte en als culturele ontmoetingsplek, met onder andere een podium voor optredens.

Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van het gebouw. Het waterschap wil het pand slopen en maakte al eerder duidelijk dat de huidige situatie onwenselijk en onveilig is. Het pand is volgens het waterschap niet geschikt om langdurig in te verblijven. Daarnaast wil Noorderzijlvest het terrein gaan gebruiken om materieel te stallen uit de werkplaats in Onderdendam, waar werkzaamheden plaatsvinden. Het plaatsen van het materieel is volgens het waterschap niet te combineren met wonen, omdat dit indruist tegen de veiligheidsmaatregelen.

Noorderzijlvest laat weten dat het zich, ondanks het appèl bij de rechtbank, houdt op de streefdata die het aan de krakers heeft toegezegd. Het waterschap gaf de krakers, onder meer vanwege de zaak die dinsdag bij de rechtbank diende, een paar dagen extra de tijd (tot maandag) om de voormalige waterzuivering te verlaten. “Wij maken alles in gereedheid voor ontruiming op maandag”, vertelt een woordvoerder van het waterschap. “Tenzij de rechtbank het vonnis opschort.”