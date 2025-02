Wakker worden in het witte Groningen, code geel verlengd tot middaguur

Foto: Martin Nuver

Voor fietsers was het waarschijnlijk minder fijn, maar de twee tot vijf centimeter sneeuw zorgde dinsdagochtend wel voor een paar mooie plaatjes.

In Groningen is tussen de twee en vijf centimeter sneeuw gevallen. De sneeuw smelt geleidelijk weg, maar zeer plaatselijk kan de winterse neerslag nog tot het middaguur voor gladheid zorgen. Het KNMI heeft daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ in Groningen verlengd tot het middaguur.

De sneeuw zorgde voor een paar ongelukken in de provincie, maar in Groningen lijkt wittigheid voor weinig problemen te hebben gezorgd.

Foto: Andor Heij