VVD wil dat gemeente direct ingrijpt bij gekraakt café Friescheveen

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil dat de burgemeester direct ingrijpt bij café Friescheveen. Het voormalige café aan de Meerweg in Haren werd afgelopen weekend gekraakt.

Café Friescheveen is een begrip in de regio. In 1920 werd het officieel een horecazaak, waarna het bekendheid verwierf vanwege de bootverhuur en de ijsverkoop. De laatste decennia raakte het café echter in verval. In 2021 werd het verkocht aan de provincie in verband met de aanleg van een ecologische verbindingszone. Prolander, de uitvoerder van de werkzaamheden, had vervolgens een tijdlang kantoor in het café. Afgelopen augustus verkocht de provincie het café aan een privépartij, die er opnieuw horeca in wil vestigen. De nieuwe eigenaren kregen in december de sleutel.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Je blijft met je tengels van andermans eigendom af”

De VVD stelt dat kraken verboden is en dat er vanwege de overtreding streng moet worden opgetreden. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “Kraken is simpelweg niet acceptabel en feitelijk een vorm van inbraak. Je blijft met je tengels van andermans eigendom af. Wij willen dat de gemeente, politie en justitie onze burgers beschermen tegen dergelijke misdrijven en begrijpen niet waarom niet direct is overgegaan tot een snelle ontruiming.”

“College moet laten zien dat de wet wordt gehandhaafd”

Jacobs-Setz stelt dat leegstand geen excuus is. “Bovendien heeft het pand nauwelijks leeggestaan. Nadat de vorige horecaondernemer het pand verliet, heeft Prolander het pand langdurig in gebruik gehad voor de werkzaamheden. Het college moet laten zien dat de wet wordt gehandhaafd en dat de rechten van pandeigenaren in Groningen serieus worden genomen. Een pandeigenaar mag niet de dupe worden van deze illegale bezetting.”

De fractie roept het college op om in actie te komen. De partij had het onderwerp graag woensdag in het politieke vragenuurtje willen behandelen, maar vanwege een deadline is dit niet meer mogelijk. De partij overweegt daarom de vragen schriftelijk in te dienen of het in de week na de krokusvakantie aan de kaak te stellen.