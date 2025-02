VV Groningen boekt uiterst nuttige zege; ON vrouwen lijden thuisnederlaag

Foto Martijn Minnema

Inhaal en bekervoetbal voor de amateurvoetballers, daardoor een zeer beperkt programma. VV Groningen pakte in de derde klasse drie belangrijke punten. Glimmen boekte in de vijfde klasse een zege. De vrouwen van Oranje Nassau gingen op eigen veld onderuit.

In 3R ging VV Groningen op bezoek bij Borger, dat staat laatste. VVG won met 0-2 en staat nu 3 punten voor op de eerste nacompetitie tegen degradatieplaats. VVG staat zesde, het staat vanaf plek 6 t/m plek 11 dus dicht op elkaar.

Mitchell Schievels maakte er na ruim een kwartier 0-1 van, Virgil Muller besliste het duel na rust met een treffer een klein kwartier voor tijd.

VVG kan volgende week goeie zaken door zelf bij Lycurgus (twaalfde op 11 punten van VVG) te winnen, nummer 11 Loppersum krijgt dan bezoek van nummer 2 Veendam 1894.

In de vijfde klasse speelt Glimmen geen grote rol van betekenis. Het steeg vanmiddag naar de vijfde plek door bij Nieuw Roden met 1-2 te winnen maar de achterstand op de rest bovenin is vrij groot.

Vrouwenvoetbal

Oranje Nassau verloor thuis met 0-3 van Ter Leede. ON staat nu vierde, Ter Leede is de nummer 7.

Na ruim een uur werd het 0-1, in de slotfase liepen de vrouwen van Ter Leede nog uit naar 0-3.