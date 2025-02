Vrijdag verloopt droog en zacht; zaterdag kans op buien

Een kleurrijke zonsondergang in Groningen (foto: Martin Nuver - 112 Groningen)

Na een periode van kou begint het vrijdag lenteachtig aan te voelen. In het weekend blijft het ook zacht, maar neemt de wisselvalligheid toe.

Vrijdag is een droge dag met later op de dag zonnige perioden. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt het 15 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar 7 graden.

Zaterdagochtend begint droog. Ik de loop van de dag valt er zo nu en dan regen. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. In de avond en nacht wordt het droger en daalt de temperatuur naar 6 graden.

Zondag is het droog met zonnige perioden, maar aan het eind van de dag is een bui mogelijk. Het wordt dan 12 graden. De dagen erna blijft het zacht, maar er valt wel af en toe regen.