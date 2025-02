Vrijdag muzikale herdenking van Henk Scholte

Vrienden en bekenden van Henk Scholte herdenken vrijdag de vorige week overleden zanger en presentator. Belangstellenden zijn welkom.

Scholte werd geboren in 1959 in Emmen. In zijn tienertijd werd hij zanger van de groep Törf. In 2002 ontving hij de Wessel Gansfortprijs en in 2009 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 2003 was Scholte werkzaam voor het Huis van de Groninger Cultuur. Hij zorgde er mede voor dat de Groningse taal meer op de kaart werd gezet. Ook presenteerde hij sinds 2000 het dagelijkse streektaalmuziekprogramma ‘Twij deuntjes veur ain cent’ op Radio Noord.

Iedereen is welkom bij de muzikale herdenking op het terras achter Stads- en Terrascafé Pronk, Vismarkt 56. Erik de Jong speelt accordeon. Er zijn ook liedjes van de groep Törf gebracht.