Vrijdag mix van wolken en flinke opklaringen

Vrijdag kan er nog een spatje regen vallen, maar het weekend verloopt volgens OOG-weerman Johan Kamphuis droog.

Vrijdag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en een enkel verspreid buitje. Het wordt 8 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 1 of 2 graden.

Zaterdag is er eerst kans op mist of nevel. Verder is het bewolkt met in de loop van de dag op steeds meer plaatsen af en toe zon. Het wordt 8 graden bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2. In de nacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt. Er is daarbij kans op mist of nevel.

Zondag start veelal grijs maar later kan ook af en toe de zon doorbreken, al is het de vraag of dit overal gebeurt. Het wordt 8 graden en het is rustig weer. In de nacht is er lichte vorst.

Maandag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt milder met 9 of 10 graden. Loopt het kwik daarna nog verder op? Meer daarover op de weerpagina.