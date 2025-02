Vrijdag droog met veel bewolking

Vrijdag is er veel bewolking en met name later op de dag kans op een paar opklaringen. Het blijft droog en het wordt 5 graden. Door de forse oostenwind, windkracht 4 tot 5 voelt het kouder aan.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag liggen de minima dichtbij het vriespunt. Zaterdag is er veel bewolking met hier en daar soms een waterig zonnetje. Het blijft droog bij 3 graden als maximumtemperatuur. De oostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht daalt de temperatuur rond het vriespunt.

Zondag lijken hardnekkige wolken het weerbeeld te bepalen. Ook dan blijft het droog en wordt het 4 of 5 graden bijeen matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Maandag is het nog overwegend grijs maar vanaf dinsdag en woensdag gaat de zon schijnen. Overdag schommelt het kwik enkele graden boven en in de nachten enkele graden onder het vriespunt met lokaal kans op een nachtje met matige vorst.