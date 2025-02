Vrijdag droog maar koud, in het weekend dalen nachtelijke temperaturen tot -7

De Akerk op de Vismarkt (foto: Denise Overkleeft)

De kou in Groningen houdt voorlopig nog aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de temperatuur de komende dagen overdag hangen rond één graden boven nul. ’s Nachts zakt het kwik onder het vriespunt, met een dieptepunt op zondag.

Door Johan Kamphuis

“Vanavond, vannacht en ook morgenochtend is er kans op lokale mistbanken en gladheid door bevriezende mist en bevriezing van natte weggedeelten.

Vrijdag zijn er hardnekkige wolkenvelden maar kan het soms ook even opklaren. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op tot één graad boven nul. Er waait een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht -2 tot -3 graden vorst maar in gebieden waar het langer opklaart kan het kwik dalen naar -4 tot -5 graden.

Zaterdag is het rustig en droog winterweer. Het wordt 1 graad boven het vriespunt en naast wolkenvelden is er af en toe ruimte voor de zon. In de nacht vriest het licht, gemiddeld -2 graden. De kans op lagere temperatuur is kleiner door de aanwezigheid van middelbare bewolking.

Zondag steekt er een matige en koude oostenwind op, windracht 4. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het wordt 1 graad. In de nacht ligt er op meer plaatsen matige vorst, -3 tot -7 graden, opnieuw afhankelijk van de mate en duur van opklaringen.

Begin volgende week zijn er perioden met zon en trekken er soms wolkenvelden over. Het blijft droog en het wordt maandag 1 en dinsdag 3 graden. In de nachten vriest het licht.”