Vredesmars zondag op de Grote Markt: ”We moeten ons samen blijven verzetten tegen geweld”

Op zondag 23 februari om kwart over drie zal er een vredesmars plaatsvinden op de Grote Markt. Op 24 februari 2022 begon Rusland met de grootschalige invasie van Oekraïne. Dit is voor de Sociale Brigade de aanleiding om drie jaar na dato een vredesmars te organiseren.

De mars begint op de Grote Markt, waarna de groep door het centrum loopt. Wanneer de vredesmars terugkeert op de Grote Markt, zijn er optredens door kinderen. Daarnaast zullen er toespraken zijn van onder anderen de ambassade van Oekraïne in Nederland en locoburgemeester Mirjam Wijnja. De dag wordt afgesloten in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat.

Er is speciale aandacht voor de kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. “Dat zijn niet alleen de kinderen in Oekraïne die slachtoffer zijn van de bomaanslagen, maar ook de kinderen die naar Nederland zijn gevlucht”, aldus Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. De organisatie roept mensen op om kinderschoenen en knuffels mee te nemen naar de vredesmars.