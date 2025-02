Vorstperiode is hard gelag voor ijsverenigingen: “We moeten nadenken over de toekomst”

Foto: Website IJsvereniging Kaakheem Ten Boer

De chocolademelk staat klaar, de vrijwilligers hebben er ontzettend veel zin in, maar deze week zal er niet geschaatst kunnen worden op de banen van de diverse ijsverenigingen in de gemeente. Er ligt namelijk nog veel te weinig ijs. En dat is een hard gelag.

“De baan ligt er ontzettend mooi bij”, vertelt voorzitter Reender Bouwman van ijsvereniging Kaakheem in Ten Boer. “De kinderen hebben deze week vakantie, dus het hadden prachtige dagen kunnen zijn. Maar er ligt te weinig ijs. Zojuist om 20.00 uur hebben we nog een meting gedaan. We kwamen op 3 centimeter. Dat is veel te weinig. Om veilig te kunnen schaatsen heb je het dubbele nodig.”

Jacob Hartog (IJsvereniging Presto): “Met een pomp hebben we water op de baan gebracht”

Een paar kilometer verderop is dezelfde teleurstelling zichtbaar. Jacob Hartog is voorzitter van ijsvereniging Presto in Garmerwolde. “Ongeveer een week geleden werd er een vorstperiode aangekondigd. En daarop zijn we als de wiedeweerga aan de slag gegaan. We hebben met een pomp water uit een sloot op de baan gebracht. Het had geen zin om dit eerder te doen, omdat het water op onze baan langzaam wegzakt. Afgelopen donderdag lag er een mooie laag water op de ijsbaan. Maar er lag ook een laagje sneeuw op. Samen met mijn collega’s Ton en Jacob hebben we de sneeuw onder water geduwd met een plank. Zo kon de sneeuw wegdooien.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Schaatsen op de ijsbaan in Garmerwolde tijdens de winter van 2021. Foto: eigen foto Met een plank werd de gevallen sneeuw onder het water gedrukt. Foto: ingezonden

“Morgenochtend gaan we nog een keertje meten”

Hartog: “We zijn er druk mee geweest, maar we hebben op dit moment nog niet de hoeveelheid centimeters die je wilt hebben. Er ligt nu ongeveer 2,5 tot 3 centimeter op de baan. Komende nacht wordt er nog wat vorst verwacht. Daarom gaan we morgenochtend sowieso nog een meting doen. Mocht het dan kunnen, dan gaan we open. Mocht het niet kunnen, dan laten we in de ochtend het water weglopen. Dat is een experiment. Het ijs blijft dan namelijk over. Maar kun je hier dan nog iets mee? Kun je er dan op schaatsen? Dat willen we dan voor onszelf als vereniging uit gaan proberen.”

Temperatuursprong

De winter kwam afgelopen week te voet en vertrekt de komende dagen te paard. Waar het vorige week wat voorzichtige vorst opleverde, vroor het de afgelopen nachten op klomphoogte streng. De nacht naar woensdag lijkt op neushoogte matige vorst te gaan brengen. Daarna is het voorbij met de vorstkansen, waarbij de wind naar het zuiden draait en het op vrijdag mogelijk 14 of 15 graden kan worden.

Jurjen Bossewinkel (De Hondsrug): “Het wordt steeds moeilijker”

En dat doet automatisch naar de toekomst kijken. Want dat een ijsvereniging elke winter open kan, is geen vanzelfsprekendheid meer. Dat is ook wat ze in Noordlaren merken, ondanks dat ze daar schaatsen op een skeelerbaan waar laagjes water op zijn aangebracht. Jurjen Bossewinkel: “Ik ben al 25 jaar bij de vereniging actief en tot nu toe hebben we elk seizoen ijs gehad. Maar het wordt steeds moeilijker. De kou is minder intens. De wind waait de laatste weken al geruime tijd uit het oosten. Vroeger stond een oostenwind garant voor een mooie ijsperiode, maar nu is dat niet meer zo. Wij hebben deze dagen de baan wel een aantal uren open kunnen hebben, maar verenigingen die een dikke laag water op de baan hebben, zullen deze dagen niet kunnen schaatsen. Dat is zuur.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Schaatsplezier deze dagen in Noordlaren. Foto: Annemar Smid Foto: Annemar Smid

Reender Bouwman (IJsvereniging Kaakheem): “We spelen met de gedachte om een sproei-installatie aan te schaffen”

Maar is een skeelerbaan of een sintelbaan dan de oplossing? In Ten Boer wordt nagedacht over de aanschaf van een sproei-installatie. Bouwman: “We hebben deze winter nog geen enkele vorstdag gehad. Een vorstdag is dat de temperatuur de hele dag onder nul blijft. En dan heb je het over het klimaat. En daar mag over nagedacht worden. Onze ijsbaan bevindt zich al op een skeelerbaan. Er is al geopperd om een sproei-installatie aan te schaffen zodat we op dezelfde manier als in Noordlaren kunnen werken. Dat is op dit moment nog een gedachte, maar we gaan die gedachten niet uit de weg. Dat mag besproken worden.”

Jacob Hartog: “We zullen er over na moeten denken”

Hartog: “Ook wij denken hier in algemene zin over na. Maar in Garmerwolde hebben we beperkte mogelijkheden. Als je een skeelerbaan aan wilt leggen, dan zouden we dat eigenlijk al samen moeten doen met een andere vereniging. En daarbij zul je ook moeten nadenken over de impact. We hebben op dit moment een prachtige baan en locatie. Als je dat aan gaat passen, dan verandert de charme ook. Daarnaast: als je kijkt naar Noordlaren. Daar kan een aantal uren geschaatst worden, en dan is het op zo’n baan klaar omdat de invloed van de zon te groot is. Dus of een skeelerbaan het ei van Columbus is, dat weet ik niet. Maar we zullen daar wel over na moeten denken. Want we willen graag schaatsplezier bieden. En het is ontzettend jammer dat dat niet lukt dit winterseizoen.”