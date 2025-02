Vorig jaar minder passagiers vanaf Groningen Airport Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

Het aantal passagiers dat gebruik maakte van Groningen Airport Eelde voor een vlucht is vorig jaar met 4,4 procent gedaald vergeleken met het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling in het aantal passagiers op Eelde was vooral terug te zien in de zomermaanden. Tussen mei en augustus was het aantal passagiers maandelijks een paar duizend minder dan het jaar ervoor. In de wintermaanden is het aantal passagiers vanaf Eelde gemiddeld een stuk lager dan in de zomer, maar opvallend genoeg steeg het aantal passagiers in deze maanden wel vergeleken met de herfst en winter van 2023.

Daarmee gaat de noordelijke luchthaven in tegen de landelijk stijgende trend in het aantal vervoerde passagiers van zeven procent. Die stijging is vooral te danken aan Schiphol. De overige luchthavens kenden allemaal een daling in het aantal vervoerder luchtreizigers.