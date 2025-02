Voormalig café Friescheveen in Haren gekraakt: ‘Protest tegen woningnood’

Foto: Paul Blom

Het voormalig café Friescheveen aan de Meerweg is sinds afgelopen weekend gekraakt. De krakers willen nog niet veel kwijt over hun actie, maar lijken langere tijd in het pand te willen wonen.

Hoewel de krakers schuw zijn met informatie over de actie, stellen ze dat ze van plan zijn om met drie mensen te gaan wonen in het voormalige café. Ook laten de krakers weten dat de actie ook bedoeld is als protest tegen de woningnood.

Het voormalige café ontstond aan het begin van de vorige eeuw en in 1920 werd het officieel een horecazaak. In de omgeving was het later vooral bekend bij toeristen, vanwege de bootverhuur en de ijsverkoop. De familie die het café uitbaatte verkocht het inmiddels vervallen café in 2021 aan de provincie, die van de omgeving een ecologische verbindingszone tussen Paterswoldsemeer en natuurgebied Friescheveen aanlegde.Prolander, de uitvoerder van de werkzaamheden, hield vervolgens enige tijd kantoor in het café. Vorig jaar augustus verkocht de provincie het café aan een privépartij, die opnieuw horeca in het pand wil vestigen.

De politie heeft de zaak op dit moment in onderzoek, vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In de loop van de week moet meer duidelijk worden over de kraak vanuit juridisch oogpunt.