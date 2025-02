Voorjaarsvakantie vol activiteiten in Groningse zwembaden

Zwembad Kardinge

Tijdens de voorjaarsvakantie, van 17 t/m 23 februari, zijn er allerlei activiteiten in de zwembaden van de gemeente Groningen.

Kinderen kunnen in het zwembad van Kardinge klimmen op een opblaasbare rots in het water, rennen over de loopmat, meedoen aan een supbattle en leren omslaan met een zeilboot.

In het Helperzwembad kun je onder meer meedoen aan een botenrace en schatduiken. In De Parrel kunnen kinderen zich uitleven op het Experience Center, klimmen op de octopus, en net als in het Helperbad meedoen aan een botenrace en schatduiken.

In het Helperbad en De Parrel kun je iedere middag zwemmen tegen een gereduceerd tarief.