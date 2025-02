Vooral door woningbouw en migratie heeft Groningen in 2044 bijna 40.000 inwoners bij

Foto: Andor Heij

De gemeente Groningen groeit de komende jaren flink. In 2044 zullen er ruim 39.000 inwoners meer zijn dan nu. Deze groei komt vooral door nieuwbouwwoningen en mensen die vanuit het buitenland naar de gemeente verhuizen.

Volgens Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen (OIS) groeien niet alle wijken even hard. In wijken als Meerstad en Meerdorpen komen veel jonge gezinnen wonen. Daar zal bijna 26 procent van de inwoners jonger dan 20 jaar zijn.

In Hoogkerk en het noordoosten van de stad (Beijum, De Hunze) daalt juist het aantal inwoners, omdat daar minder huizen worden gebouwd en er minder jongeren blijven wonen.

Het centrum blijft populair onder jongeren en studenten. In 2043 is 63 procent van de inwoners hier tussen de 20 en 34 jaar oud. In dorpen zoals Glimmen en Onnen neemt juist de vergrijzing toe. Daar zal 1 op de 3 mensen ouder dan 65 jaar zijn.

Ook de samenstelling van huishoudens verandert. Het aantal huishoudens groeit met 29 procent, vooral door een toename van eenpersoonshuishoudens. In 2044 bestaat meer dan 60 procent van de huishoudens uit alleenstaanden.

‘Migratie houdt vergrijzing in toom’

Volgens OIS Groningen speelt migratie een grote rol in de bevolkingsgroei. Vooral buitenlandse migratie zorgt voor meer inwoners. De stad trekt internationale studenten, expats en arbeidsmigranten aan.

Tegelijkertijd blijft ook binnenlandse migratie belangrijk, vooral door jonge gezinnen die naar nieuwbouwwijken trekken. Na 2028 wordt verwacht dat de buitenlandse migratie stabiliseert, waardoor de groei iets afvlakt. Volgens OIS Groningen is migratie één van de belangrijkste oorzaken waardoor de stad ‘jong en dynamisch’ blijft.

‘Woningbouw bepaalt bevolkingssamenstelling nieuwkomers’

Ook woningbouw is een belangrijke motor achter de bevolkingsontwikkeling in Groningen, stelt OIS. Nieuwe woonwijken, zoals in Meerstad, trekken vooral jonge gezinnen aan, terwijl appartementen in de stad populair zijn bij studenten en starters.

De locaties en soorten woningen die worden gebouwd, bepalen dus direct wie zich waar vestigt. In wijken met weinig nieuwbouw is vaker sprake van krimp en vergrijzing, terwijl nieuwbouwgebieden juist jongere bewoners aantrekken.

Vergrijzing, zorg en sociale samenhang

Deze veranderingen brengen volgens OIS grote uitdagingen met zich mee. De stad zal moeten zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen. Jonge gezinnen hebben behoefte aan ruime huizen met speeltuinen en scholen in de buurt, terwijl ouderen juist behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen en zorgvoorzieningen dicht bij huis.

Daarnaast zal de druk op de zorg toenemen door de sterke vergrijzing. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar hebben wel extra ondersteuning nodig. Volgens OIS moet daarom meer gekeken worden naar goede zorginfrastructuur en meer wijkgerichte zorgteams die snel kunnen helpen wanneer dat nodig is.

Voor studenten en jonge volwassenen is het belangrijk dat er genoeg betaalbare woonruimte blijft, zodat Groningen aantrekkelijk blijft als studiestad. De gemeente zal daarom slim moeten balanceren tussen nieuwbouw in groene gebieden, stelt OIS. Ook het behouden van leefbare stadswijken is daarbij van belang.

In krimpende wijken kunnen voorzieningen verdwijnen als er minder inwoners zijn. De gemeente kan dit volgens OIS tegengaan door buurten levendig te houden met bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, buurtactiviteiten en initiatieven die jongeren en ouderen samenbrengen.