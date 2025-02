Voor de zomervakantie opent aan de Vismarkt een winkel vol flappentaps

Foto via Geldmaat

Als alles volgens plan verloopt, opent aan de Vismarkt nog voor de zomervakantie een winkel met geldautomaten.

Geldmaat bevestigt dat het de bedoeling is dat de winkel komt in het voormalige pand van Wijsneus, aan de zuidkant van het marktplein. Woordvoerder Margo van Wijgerden van Geldmaat (een samenwerking tussen ABN AMRO, ING en Rabobank) laat weten dat nog niet precies duidelijk is wat er in de winkel gaat komen.

Storten en opnemen voor bedrijven en winkelpubliek

“In de winkels staat altijd één automaat zoals aan de gevel, met veel capaciteit. Daarnaast komen er vijf kleinere automaten voor opnemen en storten. Ook komt er vrijwel altijd een automaat voor zakelijk storten, waar winkeliers hun dagopbrengst naartoe kunnen brengen. Ook staat er meestal een automaat voor het storten van munten.”

Geen personeel, wel veel beveiliging

De winkel van Geldmaat heeft geen personeel op de locatie zelf. Het pand met de automaten wordt voorzien van een reeks beveiligingssystemen. “Er komen onder meer rolluiken, mistbeveiliging en cameratoezicht”, vertelt Van Wijgerden. “Ook is er altijd een rode knop beschikbaar, die klanten bij een verdachte situatie kunnen indrukken. Dan kunnen ze met één van onze medewerkers praten via een intercom, die meteen meekijkt naar wat er aan de hand is.”

Verbouwing noodzakelijk

De precieze openingsdatum van de winkel is nog niet bekend. Die staat voor nu gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens Van Geldmaat hangt dat af van wat er al dan niet verbouwd moet worden. “We willen eigenlijk in al onze winkels schuifdeuren, omdat we altijd ook toegankelijk willen zijn voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel. Als het kan, willen we ook een automaat plaatsen voor het opnemen van munten. Maar of dat kan, is afhankelijk van de vloer. Zo’n automaat zorgt voor hoge belasting door het gewicht en niet elke voer kan dat zomaar aan.”