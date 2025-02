Volgende week kans op hinder door heiwerkzaamheden bij Hoofdstation

Foto: ProRail via Groningen Spoorzone

Aannemer Strukton gaat vanaf komende maandag vijf dagen lang aan de slag met het inheien van funderingspalen voor een nieuwe scheidingswand aan de zuidkant van het Hoofdstation.

Afgelopen najaar startte Strukton al met het heien van in totaal 400 palen. Komende week gaan 76 daarvan de grond in. De palen zijn nodig voor een scheidingswand tussen het spoor en het busverkeer wat hier in de toekomst langsgaat, als het nieuwe busstation in gebruik wordt genomen. De scheidingswand wordt daarnaast de basis voor de entree van het vernieuwde hoofdstation vanaf de zuidzijde.

Het werk wat maandag begint, duurt de hele week. De omgeving kan last hebben van het geluid en de trillingen van de heiwerkzaamheden.