Volgend jaar strengere regels voor ‘daghoreca’ in winkelpanden

Foto Andor Heij: Brugstraat

Het gemeentebestuur is van plan om vanaf maart volgend jaar nieuwe, hardere regels in te voeren voor nieuwe daghoreca, zoals koffiezaakjes, broodjeszaakjes, juicebars en ijssalons, die zich in het stadscentrum willen vestigen. Ook voor afhaal- en bezorgrestaurants die winkelpanden willen betrekken worden de regels aangescherpt.

Het zogenaamde ‘Horekader’ moet onder andere ervoor zorgen dat voornamelijk grote ketens met koffie, broodjes, sapjes en ijssalons niet de boventoon gaan voeren in het straatbeeld, doordat ze zich in leeggevallen winkelpanden vestigen. De ketens concurreren tegen lokale ondernemers die eenzelfde functie kunnen vervullen en de nieuwe regels moeten hen dan ook niet in de weg zitten.

Het voornaamste mikpunt van de nieuwe regels zijn echter fastfoodrestaurants, grillrooms, snackbars, shoarmazaken of ‘restaurants’ die eigenlijk alleen maar draaien op bezorging en afhalen. Dit soort horeca draagt, volgens het college, op geen enkele manier bij aan een plezierige beleving van bezoekers aan de binnenstad overdag. Ze veroorzaken daarnaast overlast door de stalling van bezorgfietsen en -scooters en de kwaliteit van puien en etalages maakt het straatbeeld er niet beter op.

De huidige regels maakten het mogelijk voor de bovengenoemde bedrijven om vestigingen te openen in de binnenstad onder de noemer ‘Daghoreca’, zolang ze voldoen aan de Winkeltijdenwet. Deze noemer wordt nu gesplitst in twee categorieën die de bovenstaande bedrijven opdeelt.

Vanaf maart volgend jaar komt er een meldplicht voor nieuwe vestigingen van ‘Winkelondersteunende horeca’ (koffiezaken, broodjeszaken, lunchrooms), zodat de gemeente grip heeft op wat zich in de binnenstad vestigt. Bedrijven die een pand in de binnenstad willen betrekken voor ‘Fastservice horeca’ (snackbars, fastfoodketens en bedrijven die voornamelijk draaien op afhalen en bezorgen) moeten vanaf maart volgend jaar zelfs een vergunning aanvragen. Ook als bestaande bezorghoreca wil uitbreiden, moeten de bedrijven een vergunning aanvragen.

Een volledig overzicht van de nieuwe regels is hier te lezen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, wordt het komende jaar gebruikt om een goede inventarisatie van daghoreca te maken. De nieuwe regels moeten vooralsnog gaan gelden in maart 2026.