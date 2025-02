Vlog Em Mor: videowedstrijd voor de Groningse taal

“Gebruik zoveel Groningse woorden als je kent”, dat is in het kort de speluitleg voor de videowedstrijd van Centrum Groninger Taal & Cultuur. Met deze wedstrijd wil de organisatie jongeren van 12 tot 18 jaar stimuleren om (meer) Gronings te spreken. De winnaar krijgt 500 euro.

Raoul Buurke, promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen, presenteerde vandaag zijn onderzoek over streektalen. Zijn conclusie: De Friese taal wordt beter doorgegeven dan het Nedersaksisch, waaronder het Gronings. Het centrum hoopt daar verandering in te brengen.

Bie ons thoes

De Vlog Em Mor!-wedstrijd wordt voor de tweede keer georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Bie ons thoes’. Deelnemers zijn vrij om hun eigen creatieve draai te geven aan de video. Het maakt niet uit als je zelf geen Gronings praat. Dan kun je vragen of iemand in je omgeving iets kan zeggen in het Gronings.

Deelnemers kunnen individueel, in een groepje, via school of op eigen houtje het filmpje insturen naar info@cgtc.nl. Dat kan tijdens de hele maand maart; die maand staat in het teken van streektaal (Meertmoand Streektoalmoand).

500 euro

Begin april komt de jury samen om een winnaar te kiezen. De hoofdprijs is 500 euro, die verdeeld als je met een groep meedoet. De tweede prijs is twee tickets voor Tammo zingt Folk. Daarnaast kan het publiek via sociale media stemmen op hun favoriete video. De video met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Ga voor meer informatie over de Vlog Em Mor!-wedstrijd naar de website van Centrum Groninger Taal en Cultuur.