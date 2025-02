Vliegveld Eelde krijgt ruimere openingstijden

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen Airport Eelde krijgt ruimere openingstijden. Het kabinet stemt in met het verzoek dat de luchthaven vorig jaar heeft gedaan.

Minister Barry Madlener wil hiermee Airport Eelde aantrekkelijker maken voor luchtvaartmaatschappijen. Die kunnen daardoor meer (vakantie)vluchten aanbieden. De verwachting is dat Eelde op termijn 150 vluchten per jaar extra kan verzorgen. De luchthaven kan hierdoor tot een betere financiële positie komen.

Zodra het luchthavenbesluit definitief wordt, mag Eelde ’s avonds een uur langer open. In een later stadium mag de luchthaven ook ’s ochtends een half uur eerder open. Dit is mede afhankelijk van de capaciteit bij de Luchtverkeersleiding Nederland. Vliegtuigen kunnen er dan van 6 uur ’s morgens tot middernacht opstijgen en landen.

Groningen Airport Eelde zegt ook nadrukkelijk rekening te houden met de omgeving van de luchthaven. Uit berekeningen blijkt dat ook de toekomstige geluidsdruk binnen de nu al geldende afspraken blijft. Dit komt omdat het vliegveld op dit moment een stuk minder geluid produceert dan is toegestaan en omdat vliegtuigen de afgelopen jaren stiller zijn geworden.

Daarnaast krijgt de luchthaven vier extra handhavingspunten voor geluid. De huidige eis van twee punten aan begin en eind van de baan voldoet niet meer. De extra handhavingspunten bieden juridische bescherming voor bewoners en biedt meer mogelijkheden om de hoeveelheid vliegtuiggeluid beter te monitoren en indien nodig maatregelen op te leggen.

Ten slotte gaat Eelde de lokale luchtverontreiniging terugdringen door vliegtuigen zelf van elektriciteit te voorzien zolang het toestel op het platform staat – bijvoorbeeld voor verwarming of airconditioning. Vliegtuigen hoeven dan geen hulpmotor meer te laten draaien.

Wie dat wil kan tot en met 20 maart reageren. Na instemming door de Tweede Kamer en beoordeling door de Raad van State kan het kabinet eind dit jaar een definitief luchthavenbesluit nemen voor Groningen Airport Eelde.