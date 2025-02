Viskiosk Moi eem! in Oosterparkwijk zoekt nieuwe huurder

Foto: Google Maps

Viskiosk Moi eem! aan de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk zoekt een nieuwe huurder. De huidige uitbaters hebben laten weten te stoppen.

Precies een jaar geleden werd de eerste vis verkocht. Wim Meeuwesen en Judith Elzer wonnen in 2023 een prijsvraag. Inwoners van de Oosterparkwijk kregen de keuze voorgelegd wat ze het liefst wilden zien in de kiosk, die naast de Michi-Noeki staat. Er kon gekozen worden uit een gemakswinkel en een vishandel. De meeste stemmen gingen naar een viswinkel. Na een drukke voorbereiding, met het aanschaffen van apparatuur en het regelen van vergunningen, opende de viskiosk op 14 februari haar deuren.

“Vanwege persoonlijke omstandigheden zijn wij een jaar na opening helaas genoodzaakt onze onderneming te stoppen”, laten Meeuwesen en Elzer weten. Er wordt nu gezocht naar iemand die de viskiosk wil overnemen. Via sociale media wordt het vertrek betreurd: “Het is een heerlijke viswinkel. De kibbeling was super met meer dan genoeg saus. Ik ga jullie missen hoor”, schrijft Lorrii. En Andries meldt: “Het afgelopen jaar ben ik een zeer tevreden klant geweest. Ik wens jullie veel sterkte en hoop op voorspoedige opvolgers.”

De bedoeling is dat de nieuwe huurders de viskiosk over gaan nemen, inclusief apparatuur en vergunningen.