Visio in Haren is Gezonde School met relaties en seksualiteit

De schoollocatie van Visio in Haren. Foto: Google Streetview

De schoollocatie van Visio in Haren ontvangt donderdag het predicaat Gezonde School op het gebied van relaties en seksualiteit. Dat betekent dat de school voldoet aan de criteria welke zijn opgesteld voor onderwijs op dit gebied.

Het predicaat bestaat voor diverse onderwijsthema’s en is opgezet als samenwerking tussen de VO Raad, PO Raad, MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Via de lokale GGD worden onderwijsinstellingen gecoacht wanneer zij een predicaat willen behalen. Voor Visio in Haren is het nu zover, en schoolleider Marian Officier is er blij mee.

“Het is meer dan alleen de seksuele voorlichting”, zei ze zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio. ” Denk je daarover na, dat een kind een visuele beperking heeft, dan kun je je vast voorstellen dat het opbouwen van relaties anders loopt dan bij normaal ziende kinderen, omdat je veel doet door middel van kopieergedrag. Helemaal aan het begin van de ontwikkeling van het opbouwen van relaties staan we daar al bij stil, want dat zijn juist de eerste stappen in het uiteindelijk ook toewerken naar intieme relaties.”

Blinde mensen moeten op hun andere zintuigen vertrouwen om contact te maken met anderen. Zij doen dit bijvoorbeeld door te voelen, en dat is juist een methode die je niet altijd kunt gebruiken, benadrukt Officier: “niet iedereen accepteert het om aangeraakt te worden, dus dat middel kun je niet altijd inzetten.” Om die reden probeert de school dit soort thema’s rond sociale etiquette ook over te brengen in hun lessen.

“Van jongs af aan tot de kinderen de school verlaten staat dit op de agenda”. aldus de schooldirectrice. “Hoe, dat is afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd die het kind op dat moment heeft, daar wordt het uiteraard op aangepast.” De school beschikt hierbij over diverse materialen om te kinderen kennis te laten maken met het omgaan met contacten en relaties. “We hebben flink lopen zoeken en uiteindelijk een samenstelling in kunnen maken, weer passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Niet aanstootgevend, maar passend en zo goed als mogelijk werken met passend materiaal.”

Donderdag krijgt de school de plaquette officieel uitgereikt door onderwijswethouder Carine Bloemhoff. De school zet door rond het thema Gezonde School, want men is ook nog bezig met het behalen van eenzelfde plaquette rond het thema voeding.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: