Vijftien weken lang een ‘U-bocht’ voor fietsers tussen Stad en Zuidhorn

Foto via Provincie Groningen

Fietsers op de Doorfietsroute van Zuidhorn naar Groningen moeten vanaf komende dinsdagochtend anders rijden langs de Friesestraatweg tussen Aduard en Nieuwklap.

Fietsers kunnen hier zo’n vijftien weken lang niet in één rechte lijn doorfietsen, maar worden omgeleid via een zogenaamde U-bocht. Fietsers worden met borden gewaarschuwd en via een wegafscheiding langs de afzetting geleid. Overig verkeer heeft geen hinder van de omleiding.

Volgens de provincie Groningen is de omleiding nodig om bouwterrein, wat is gebruikt voor de aanleg van de hoogspanningsmasten, te ontmantelen. De omleidingsroute voor fietsers is in eerdere fasen van deze werkzaamheden ook gebruikt.