Vermoeide De Boo strandt op vijfhonderd meter, Japanner onttroont Stolz

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo heeft zondagavond geen potten kunnen breken op de tweede 500 meter van de wereldbeker in het Amerikaanse Milwaukee. De wedstrijd in het Pettit National Ice Center was in meerdere opzichten memorabel.

De verwachtingen waren vooraf hooggespannen. Zaterdagavond werd de 500 meter ook gereden. Jordan Stolz, die dit hele seizoen al oppermachtig is, won in 33.91. Daarmee zette hij een nieuw baanrecord neer. Voor Stolz is het een bijzonder weekend omdat de Pettit National Ice Center zijn thuisbaan is. In het uitverkochte stadion ook veel fans die hem komen aanmoedigen. De Boo werd zaterdag tweede in een tijd van 34.28. Na afloop liet de Groningse schaatser weten er zondagavond voor te willen gaan. Een tijd van 34.10 zou volgens hem mogelijk moeten zijn. Daarmee zou hij Stolz wellicht kunnen verslaan.

Jordan Stolz tegen Tatsuya Shinhama

Stolz kwam zondag in de achtste rit in actie. Zijn tegenstander was de Japanner Tatsuya Shinhama. Stolz opende in 9.66, Shinhama in 9.55. De Amerikaan verloor daarmee een tiende ten opzichte van zaterdag. Stolz, die al achttien World Cupwedstrijden ongeslagen is, ging de laatste binnenbocht voorzichtig in en maakte een aantal missertjes. Hij finishte in 34.19. Shinhama zette een tijd van 34.14 op de klokken, waarmee hij Stolz als goudhaantje onttroonde.

Jenning de Boo

Alle ogen waren vervolgens gericht op De Boo. Want als Shinhama Stolz kon verslaan, dan moest dit voor De Boo ook mogelijk zijn. De 21-jarige Groninger nam het in zijn rit op tegen de Amerikaan Cooper McLeod. Bij de start stond De Boo niet stil, waardoor hij een valse start kreeg. Daarna startten beide mannen wel goed. De Boo opende in een tijd van 9.82, wat te langzaam was. McLeod noteerde een openingstijd van 9.80. Uiteindelijk kwam De Boo in 34.53 over de streep. Daarmee was hij langzamer dan de Nederlanders Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp en Sebastian Diniz. Uiteindelijk noteerde hij de tiende tijd. McLeod zette een tijd van 34.55 op de klokken.

Laurent Dubreuil

In de laatste rit nam de Pool Marek Kania het op tegen Laurent Dubreuil uit Canada. Dubreuil presteert de afgelopen wedstrijden steeds beter. Dat liet hij ook nu zien. Met een 9.55 als opening finishte hij in 34.35 wat goed was voor de derde prijs. Kania kwam in 34.44 over de streep.

Jenning de Boo: “”Mijn tank is gewoon leeg”

De Boo was na afloop tegenover de NOS realistisch: “Ik had gehoopt op meer. Maar mijn tank is gewoon leeg. Er zat niet meer in. Ik ben blij dat ik morgen lekker richting huis kan gaan.” De valse start wijdt De Boo ook aan vermoeidheid. “Stolz reed in de rit voor mij. En natuurlijk krijg je enigszins mee wat er gebeurd. Maar in mijn hoofd ga ik er redelijk onbevangen in. Ik ben vooral bezig met mijn wedstrijd. Maar ik ben gewoon moe. En dan maak je vermoeidheidsfoutjes. Dat is denk ik ook de verklaring waarom de hegemonie van Stolz is doorbroken. Hij rijdt dit weekend vier afstanden. Niemand heeft een oneindige conditie.”

“Je kunt je geen foutjes veroorloven”

De afgelopen periode ging het regelmatig over het wereldkampioenschap dat in maart in Hamar in Noorwegen wordt verreden. Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Over twee weken wordt tijdens de NK Afstanden in Heerenveen bepaald wie hier namens Nederland naar toe mogen. Als je dan opnieuw de tiende tijd rijdt, dan word je niet geselecteerd voor Hamar. De Boo is zich daar bewust van: “Je kunt je geen foutjes veroorloven. Elke race is een nieuwe race. Ik ben er altijd op gebrand om mijn best te doen, maar soms is de tank gewoon leeg.”