Verduurzaming legt dorpshuis Garmerwolde geen windeieren: “Rekening valt 4.000 euro lager uit”

Op het dak van het dorpshuis liggen 45 zonnepanelen. Foto: ingezonden

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde te verduurzamen. Volgens Henk Vliem een succesvol project in meerdere opzichten.

Hoi Henk! Jullie kunnen terugkijken op een erg groot project …

“Dat kun je wel zeggen. Tien jaar geleden is het begonnen. Toen lag er de wens om het dorpshuis te verbouwen en isoleren. Maar in die tien jaar heeft de tijd niet stilgestaan. De oorlog in Oekraïne brak uit, wat bij ons resulteerde in enorme energieprijzen. Daarom hebben we bij de verbouwing ook een grote verduurzamingsslag uitgevoerd. En met het eindresultaat zijn we alleen maar heel blij.”

Het ging ook om maatregelen die moesten gebeuren hè?

“Als je het hebt over energie, dan spreek je over een rekening van 10.000 euro op jaarbasis. Door de energiecrisis leek dit richting de 20.000 euro te gaan. En dan komt de toekomst van je dorpshuis in gevaar. We hebben bijvoorbeeld overwogen een energietoeslag te berekenen voor verenigingen die onze zaal huren, maar iedereen begon daarop tegen te stribbelen. Dat begrijpen we ook, want je hebt het over verenigingen met een beperkt aantal leden die zoiets niet kunnen betalen.”

Bij het gebouw zijn twee warmtepompen geplaatst. Foto: ingezonden

Daarop is besloten om te verduurzamen …

“Klopt. We hebben zonnepanelen aangelegd en twee warmtepompen geïnstalleerd. Om dit te realiseren hebben we subsidies aangevraagd. Van tevoren waren we sceptisch. We dachten dat we tevreden moesten zijn als we vijftig procent van de aanvragen toegekend zouden krijgen. Maar dat ging heel voortvarend. Uiteindelijk kregen we zo’n negentig procent van de aanvragen toegekend, waarmee we 45 zonnepanelen hebben kunnen laten plaatsen. Dit was een groot aantal, omdat warmtepompen veel energie verbruiken.”

Was het plaatsen van de zonnepanelen ook een uitdaging?

“In zekere zin wel. Het dorpshuis is een gemeentelijk monument, waardoor er geen panelen op het voorhuis geplaatst mochten worden. Daarom hebben we het dakvlak van het achterliggende gebouw zo optimaal mogelijk benut. Uiteindelijk kunnen we spreken van een succes. Uit de eerste afrekening blijkt dat we een voordeel van 4.000 euro hebben behaald. De verwachting is dat dit bedrag dit jaar iets lager zal uitvallen, omdat de winter vooralsnog niet echt aanwezig is, wat gunstig is voor het energieverbruik.”

Je klinkt blij en opgelucht …

“Dat ben ik ook. Een dorpshuis is voor een dorp als Garmerwolde erg belangrijk. Tegelijkertijd zijn het verbouwen en verduurzamen grote projecten die een klein dorp niet alleen kan financieren. Dankzij alle hulp, subsidies en de bijdrage van de gemeente Groningen is dit gelukt. Daardoor kunnen we deze ontmoetingsplek in stand houden, wat belangrijk is voor de leefbaarheid en het verenigingsleven.”

Zijn jullie nu ook helemaal tevreden of zijn er nog wensen?

“We zien dat de gemeente druk bezig is met het verduurzamen van dorpshuizen. Binnenkort krijgen alle dorpshuizen een energielabel, waarvoor wij ons ook hebben aangemeld. We denken dat we nog meer kunnen doen. Zo hebben we nu nog een cv-ketel voor warm water. Zou het niet mooi zijn als we daar ook afscheid van kunnen nemen? Ook dat zou weer schelen op de energierekening. Alles wat we besparen op energie, kunnen we besteden aan andere zaken die het dorp ten goede komen.”