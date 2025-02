Verdachte brandstichting in Market Hotel blijft langer vast

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 26-jarige man die werd aangehouden voor brandstichting in The Market Hotel aan de Grote Markt blijft zeker twee weken langer in hechtenis, meldt RTV Noord maandagochtend.

Het Openbaar Ministerie besloot vrijdag al om de man uit Westerkwartier langer in hechtenis te houden. De brand brak ruim een week geleden uit in het invalidentoilet in de kelder van het hotel. De politie arresteerde de verdachte een dag later.

Hoewel het vuur snel onder controle was, bleek de schade groter dan gedacht. Door de hoge temperaturen is plastic gesmolten en zijn rook en roet diep in plafonds en ventilatiesystemen getrokken. Om de ruimte schoon te krijgen, is het plafond al verwijderd en ook het isolatiemateriaal uit de muren gehaald. De schade wordt geschat op 2 miljoen euro.

Het restaurant blijft nog vier tot tien weken gesloten. Het hotel zelf blijft wel open. Bij de brand raakte niemand gewond. Een schoonmaakster wist op tijd weg te komen.