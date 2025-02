Verdachte aangehouden na steekincident in binnenstad

Foto: Patrick Wind

De politie heeft een verdachte aangehouden na een melding van een steekincident, dinsdagavond in de binnenstad. Het betreft een 23-jarige man uit Arnhem.

Rond 22.30 uur ontving de politie een melding van een steekincident aan de Vismarkt. Agenten troffen in de Kleine Haddingestraat een slachtoffer aan. Het gaat om een 19-jarige man uit Leeuwarden. De agenten begonnen meteen met medische hulpverlening, waarna de man werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort daarna werd aan de Vismarkt de verdachte ingerekend. Hij zit vast en wordt verhoord. Mogelijk was er sprake van een conflict tussen beide mannen. De politie doet onderzoek naar de achtergrond van de melding en wat er precies gebeurd is. Ze spreekt met getuigen en bekijkt eventuele camerabeelden uit de omgeving van het incident. Wie meer informatie heeft wordt verzocht te melden met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.