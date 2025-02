Verdachte (51) brandstichting in flat aan Oosterhamriklaan langer vast

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De 51-jarige man uit Groningen, die wordt verdacht van het in brand steken van zijn appartement in een flat aan de Oosterhamriklaan blijft tot half april in hechtenis. De brand zorgde begin november vorig jaar voor veel schade en meerdere flatbewoners moesten naar een ziekenhuis vanwege (mogelijke) rookinhalatie.

Volgens DvhN ontkent de Stadjer dat hij zijn appartement zelf in brand heeft gestoken. De man beweert teveel te hebben gedronken in de bewuste nacht en daardoor met een brandende sigaret in slaap te zijn gevallen. Het OM ziet dat anders: uit een bloedtest op het politiebureau (waar hij na schermutselingen met politie en ambulancemedewerkers terechtkwam) bleek de man geen druppel te hebben gedronken. Daarnaast zou de man al een dak van tevoren hebben gepraat over brand in zijn huis en zelf nog naar de brand hebben staan kijken.

Door de brand ontstond veel schade. Twee woningen werden zelfs onbewoonbaar verklaard. Daarnaast werd het hele gebouw ontruimd en keek ambulancepersoneel alle bewoners na. Meerdere mensen moesten per ambulance naar een ziekenhuis, omdat ze (mogelijk) hadden ingeademd.

De Stadjer staat op 22 april weer voor de rechter. In de tussentijd wordt de verdachte psychisch onderzocht.