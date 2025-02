Velocitas kwartfinalist in districtsbeker

In een weekend vol besneeuwde velden en afgelastingen ging het bekerduel van eerste klasser Velocitas wel door. Op bezoek in Harlingen werd ten koste van Zeerobben de kwartfinale van de districtsbeker bereikt.

Ondanks dat Velocitas een klasse hoger speelt ging het in Friesland niet bepaald gemakkelijk. Na een 0-0 eindstand was Velocitas beter in het strafschoppen nemen. Wat heet, alle vijf penaltys werden benut, Zeerobben miste er eentje en dus is Velocitas kwartfinalist.

De Groen Witte Groningers hadden niet hun beste middag, wisten zelf nauwelijks tot kansen te komen en kwamen een aantal malen goed weg bij kansen voor de Friezen. Verder was er nog een primeur, een tijdstraf na een gele kaart. Een pilot die proefdraait vanaf deze ronde in de districtsbeker. Geel is tien minuten naar de kant. Na rust moest Velocitas tien minuten in ondertal spelen, maar Zeerobben profiteerde niet.

Als Velocitas de kwartfinale ook weet te winnen plaatst het zich voor de voorrondes van de KNVB beker waar ook de profclubs aan mee doen.

Ijs (sneeuw) en weder dienende komen Oranje Nassau (dinsdag, 20.00 tegen Hoogeveen) en Be Quick 1887 (woensdag 20.00 tegen HZVV) nog in actie om zich ook te plaatsen voor de kwartfinale. Een pittige opdracht want beide Groninger eerste klassers treffen een vierde divisionist.