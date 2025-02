Velocitas 1897 loot LAC Frisia in kwartfinale districtsbeker

Foto Andor Heij. Velocitas - Heerenveense Boys

Velocitas 1897 heeft vrijdag relatief gunstig geloot in de noordelijke districtsbeker. De Groninger eersteklasser speelt tegen tweedeklasser LAC Frisia uit Leeuwarden voor een plaats in de halve finale.

De wedstrijd wordt op dinsdag 25 maart in het Stadspark gespeeld. De winnaar van dit duel speelt in het paasweekeinde in de halve finale thuis tegen Wildervank, DZOH of Broekster Boys.

Wildervank en DZOH spelen zaterdag nog voor een plek in de kwartfinale. De finale staat 28 of 29 mei gepland.

Wanneer Velocitas de halve finale weet te halen spelen de Groningers volgend seizoen sowieso in de ‘grote’ KNVB beker waarin later de profclubs instromen. In de eerste twee rondes spelen de amateurs tegen elkaar.

Complete loting:

1 Velocitas – LAC Frisia. 25/3

2 Wildervank/DZOH – Broekster Boys. NNB

3 d’Olde Veste ’54 – Hoogeveen 29/3

4 HZVV – Winsum 25/3

Halve finale (Paasweekeinde):

Winnaar 1 – Winnaar 2

Winnaar 3 – Winnaar 4

Finale:

28 of 29 mei