Veel RUG-studenten voelen zich eenzaam

Het Academiegebouw kleurde zaterdagavond oranje. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Bijna driekwart van de RUG-studenten voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Dat blijkt uit een enquête van de Ukrant onder ruim 300 RUG-studenten.

Dat is minder dan in de coronaperiode, maar nog steeds erg veel. Uit de peiling blijkt dat 9,4 van de studenten zich altijd eenzaam voelt, en 27 procent regelmatig. 36,5 procent voelt zich soms eenzaam en 27 procent helemaal nooit.

Internationals uit een niet-Europees land geven vaker aan dat ze regelmatig of altijd eenzaam zijn (52 procent) dan Europese internationals (bijna 40 procent). Nederlandse studenten voelen zich het minst vaak eenzaam (30,9 procent). Eerstejaars zijn vaker eenzaam dan ouderejaars, met 52,5 versus 34 procent.

Luzia Heu, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar eenzaamheid, zegt in de Ukrant: ‘We moeten eenzaamheid ook benaderen aan de hand van de diverse oorzaken. We proberen nu vooral sociale contacten aan te moedigen, maar we moeten meer doen.’ Uit ander onderzoek blijkt dat eenzaamheid veel voorkomt onder jongeren en ouderen, maar ook onder jongeren.’ Dat komt onder meer doordat jongeren afstand nemen van hun familie en vaak nog geen stabiel sociaal netwerk hebben, maar ook doordat ze extra gevoelig zijn voor sociale afwijzing.’ aldus Heu.

Volgens haar is eenzaamheid bij studenten vaak van voorbijgaande aard. Ze raadt hen aan, contact te leggen met mensen die in dezelfde situatie zitten. ‘Het helpt om je ervaringen te delen. Dan leer je elkaar begrijpen en dat levert je steun op’, zegt ze. ‘Als het te overweldigend is en je begrijpt niet waardoor het komt, zoek dan professionele hulp.’