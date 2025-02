Vermiste man teruggevonden na grote zoekactie (met helikopter) in Helpman en De Linie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie was woensdagavond met man en macht aanwezig aan de noordkant van Helpman en De Linie. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Het ging om een zoekactie naar een vermiste 79-jarige man.

Meerdere politie-eenheden waren op zoek in de omgeving van de Engelse Kamp, achter de Van Mesdagkliniek. Voor de zoekactie werd zelfs een politiehelikopter uit Amsterdam naar Groningen gestuurd om mee te helpen.

Er werd gezocht naar een 79-jarige man, die eerder op woensdagavond als vermist werd opgegeven. Ook het publiek werd gevraagd mee te zoeken. Later op de woensdagavond werd duidelijk dat deze persoon in goede gezondheid is aangetroffen.