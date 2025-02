Van Waterskaap is na een dag slopen al bijna niks meer over

Foto: Annemar Smid

De krakers van het pand Waterskaap bij Hoogkerk zijn vertrokken. Een dag na de deadline die Noorderzijlvest aan hen oplegde om te vertrekken, liggen de restanten van de voormalige zuivering van Waterschap Noorderzijlvest in Hoogkerk in grote brokstukken op het terrein.

Noorderzijlvest liet eerder dit jaar al weten dat het, na het vertrek van de krakers, snel wilde beginnen met de sloop. En dat blijkt: op de eerste dag na de deadline gingen de slopers meteen aan de slag en ligt het gebouw bijna volledig tegen de vlakte. Noorderzijlvest wil, met de sloop van het pand, voorkomen dat er opnieuw krakers in het pand trekken. De schoorsteen bij het pand lijkt nog een tijdje te blijven.

De rechtbank bepaalde vorige week donderdag dat de krakers voor afgelopen woensdag zouden moeten vertrekken uit het gebouw. Noorderzijlvest rekte die datum op tot deze maandag. De krakers probeerden dinsdag nog om, via een zogenaamd ‘executiegeschil’, hun uitzetting te voorkomen. Maar ook die poging, waarmee de krakers de uitzetting wilden voorkomen tot er hoger beroep kon worden aangetekend, strandde in de rechtszaal aan het Guyotplein. Dat betekende het einde voor de culturele ontmoetingsplek.

Het gebouw deed vroeger dienst als afvalwaterzuivering voor omliggende fabrieken. Sinds 2023 was het in gebruik door krakers, maar waterschap Noorderzijlvest was nog steeds de eigenaar van het gebouw. Het waterschap sloopt het gebouw, omdat het terrein gebruikt gaat worden om materieel te stallen uit de werkplaats in Onderdendam, waar werkzaamheden plaatsvinden.

De krakers wilden maandag niet meer reageren. Ze zijn vertrokken met onbekende bestemming.