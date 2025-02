Universiteitsmuseum opent nieuwe tentoonstelling

Vanaf zaterdag 15 februari kun je naar het Universiteitsmuseum voor hun nieuwe tentoonstelling. Deze expositie neemt de bezoekers mee op een reis door de menselijke hersenen.

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met hersenwetenschappers, Iris Sommer, Marie-José van Tol en Franciska de Beer. Hun onderzoeken over de rol van je hersenen bij ziektes als depressie, psychoses en parkinson staan centraal in de expositie.

De tentoonstelling neemt je stap voor stap mee in je eigen brein. Dit gebeurt aan de hand van vier belangrijke hersenfuncties: willen, waarnemen, denken en doen. Door deze functies langs te gaan, ontdek je zelf hoe je hersenen werken.

Het museum werd geïnspireerd door een initiatief van Academie Minerva, Wetenschap op Woensdag. Studenten van de Academie maakten kunstwerken bij vijftig wetenschappelijke bevindingen over het brein. Deze kunstwerken werden vervolgens opgehangen in het UMCG. Het idee achter de kunstwerken was ‘droge wetenschap’ een stuk aantrekkelijker maken.